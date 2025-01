Gabriel Jesus sofreu lesão no jogo contra o Manchester United - AFP

Gabriel Jesus sofreu lesão no jogo contra o Manchester UnitedAFP

Publicado 14/01/2025 14:30

durante o jogo contra o Manchester United, no último domingo (12), pela Copa da Inglaterra, e precisará passar por cirurgia. Rio - Gabriel Jesus está fora do restante da temporada europeia. Nesta terça-feira (14), o Arsenal confirmou que o brasileiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e precisará passar por cirurgia.

"Gabriel Jesus passou por avaliações extensas, exames e análises de especialistas que confirmaram que ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Todos no clube estão totalmente focados em apoiar Gabby para garantir que ele esteja de volta à forma física máxima o mais rápido possível", escreveu o clube inglês em comunicado.

A lesão de Jesus aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o atacante deu um pique para tentar roubar uma bola de Bruno Fernandes. Na mesma hora, ele caiu no chão reclamando de dores no joelho.

Nesta temporada, Gabriel Jesus disputou 26 jogos pelo Arsenal, com sete gols marcados e duas assistências.