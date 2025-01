Klopp passou quase nove anos no comando do Liverpool e saiu desgastado com a rotina - AFP

Klopp passou quase nove anos no comando do Liverpool e saiu desgastado com a rotinaAFP

Publicado 14/01/2025 17:52 | Atualizado 14/01/2025 17:53

Rio - Novo chefe global de futebol da Red Bull, Jürgen Klopp afastou a possibilidade de treinar um dos clubes da rede da empresa austríaca. Apesar disso, ele, que indicou uma possível aposentadoria como técnico , não descartou retornar à função no futuro.

"Não serei o técnico de um time da Red Bull. Isso é certeza. Esse é um compromisso claro. Por mais que você possa dar uma garantia, não serei um técnico de jeito nenhum. Provavelmente sou a única pessoa nesta sala a quem perguntarão onde você estará em cinco anos. Não tenho a mínima ideia. Mas não posso dizer que nunca mais serei treinador na vida", disse Klopp em sua apresentação nesta terça-feira (14).

O alemão também explicou o motivo de ter aceito o convite da Red Bull e rebateu as críticas pelo novo cargo, foi reprovada pela imprensa da Alemanha por torcedores do Borussia Dortmund , clube que treinou entre os anos de 2008 e 2015, que o chamaram de "mercenário".

"Eu queria começar de novo e esta é uma oportunidade. Para agregar valor. Como vai ficar, veremos. Não existe um plano que funcione para todos os times. Queremos ser os melhores que podemos ser. Em cada departamento, em cada clube", garantiu.

"Quem quiser entender, pode entender. Quem não quiser entender, não precisa entender. Eu aceito e respeito todas as opiniões", finalizou.