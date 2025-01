Romero deixou o Botafogo no fim de dezembro - Vítor Silva/Botafogo

Romero deixou o Botafogo no fim de dezembroVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/01/2025 16:20

Rio - O apoiador Óscar Romero, de 32 anos, que fez parte do elenco do Botafogo no ano passado, pode defender o Sport nesta temporada. De acordo com informações do jornalista paraguaio Arturo Máximo Rubin, o clube pernambucano fez uma sondagem pelo atleta.

Sem contrato desde que deixou o Alvinegro em dezembro, o paraguaio ainda não definiu seu novo clube. Além do Sport, Romero também está na mira do Junior Barranquilla, da Colômbia, e do Johor Darul, da Malásia.

Campeão da Libertadores e do Brasileiro no ano passado pelo Botafogo, Óscar entrou em campo em 27 jogos, dando cinco assistências e anotando um gol.

Irmão de Angel Romero, atacante do Corinthians, o meia teve sua primeira experiência no futebol brasileiro. Ele passou por clubes importantes como: Cerro Porteño, Racing, Alavés e San Lorenzo, além de ter jogado no futebol chinês.