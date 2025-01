Barbara Coelho e Lucas Gutierrez deixarão o "Esporte Espetacular" - Reprodução/Internet

Barbara Coelho e Lucas Gutierrez deixarão o "Esporte Espetacular"Reprodução/Internet

Publicado 14/01/2025 15:54

Rio - A Globo decidiu trocar os apresentadores do "Esporte Espetacular" e do quadro de gols do "Fantástico". A partir de março, Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez darão adeus ao programa esportivo matinal, enquanto Alex Escobar também se despedirá da revista eletrônica. As informações são da "Folha de São Paulo".

Na "dança das cadeiras", Bárbara passará a ser comentarista em programas e transmissões. Ela também será titular do novo programa do SporTV que irá ao ar nas noites de domingo, que também contará com o recém-chegado Denilson.

O destino de Gutierrez também está definido: ele terá a missão de ser o novo "pai" dos cavalinhos do "Fantástico", substituindo Alex Escobar, que ficará somente no "Globo Esporte".

Já o "Esporte Espetacular" terá uma nova dupla de apresentadores: Karine Alves e Fernando Fernandes. A jornalista, que atualmente participa do "Jornal Hoje", vem crescendo na emissora e foi vencedora na categoria Esporte do prêmio Melhores do Ano, enquanto o paratleta ganha sua primeira chance como apresentador em um programa esportivo após se destacar nas duas últimas edições do reality show "No Limite".

O anúncio das mudanças deve ser feito nos próximos dias. Será mais uma das novidades para 2024 da emissora, que teve a estreia de Fred Bruno como apresentador do "Globo Esporte" de São Paulo na última segunda-feira (13).