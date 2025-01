Evertton Araújo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 14/01/2025

Estados Unidos - Evertton Araújo foi só elogios ao falar de Filipe Luís. Na entrevista coletiva desta terça-feira (14), ele contou como é a relação do técnico com o elenco do Flamengo e deu destaque para a experiência do comandante no futebol. O volante do Fla também pontuou que a forma como Filipe participa das atividades motiva ainda mais o grupo.

"A relação dele com a gente é muito boa. Ele deixa tudo muito claro para a gente. É muito esperto, muito inteligente. Já passou por tudo que o futebol pôde lhe proporcionar. Então, ele tenta deixar isso bem transparente para a gente. Tanto que vocês viram nos treinos que ele participa, que corre com a gente. Acho isso muito importante, porque dá um motivo a mais para a gente estar ali cada vez mais dando nosso melhor", contou Evertton.

Cabe ressaltar que não é de hoje, mas, com os treinos abertos neste início de 2025, ficou mais claro o modo do treinador trabalhar. É possível vê-lo dando carrinho em alguns momentos e acompanhando de perto os movimentos dos comandados.

Outro tema da coletiva foi a relação de Evertton com Gerson. O volante fica perto do Coringa nos treinos e valorizou a oportunidade de aprender com o Coringa.

"Nossa relação é muito boa. Ele é um ídolo para mim. Procuro sempre escutar, estar perto. É um prazer estar perto dele. Tudo que eu faço é para aprender cada dia mais. É uma relação muito boa, muito gratificante estar perto dele, desse elenco. Fico muito feliz", contou o jogador.

"Às vezes puxa a orelha, às vezes dá conselho. Sou muito aberto para escutar, para aprender. Tanto ele quanto o Filipe (Luís)... Todos que passarem informações para que eu melhore, vou estar escutando", completou.

A vida de Evertton Araújo mudou muito. Ele, que já foi barbeiro, ficou no Rio de Janeiro em 2024 junto com o elenco que iniciou o Campeonato Carioca. Já na segunda metade da temporada passada, começou a ganhar espaço e terminou o ano em alta. Agora, está com o grupo principal em pré-temporada nos Estados Unidos.

"Tudo é fruto de muito trabalho. Ano passado estava com esses meninos no Carioca. Hoje estou aqui. Estou muito feliz de estar aqui fazendo minha primeira temporada nos Estados Unidos. Desejo força para eles, mas começo de temporada é assim. Todos do elenco estão passando força para eles, do Carioca e da Copinha", disse o volante.

"Sobre eu ser barbeiro, é um assunto que já falamos. Era uma forma que achava de levar o sustento para dentro de casa. Graças a Deus essa fase já passou. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Tudo que já passei foi muito gratificante. Espero que essa temporada seja excelente, que a gente possa sair com muitos títulos", concluiu posteriormente.