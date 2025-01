Danilo é capitão da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Danilo é capitão da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/01/2025 13:59 | Atualizado 15/01/2025 14:14

Flamengo avalia fazer uma proposta pela contratação de Danilo, da Juventus, que foi oferecido ao clube nos últimos dias. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o nome do brasileiro é analisado pela diretoria rubro-negra como possível reforço para a zaga, e não para a lateral. Rio - Oavalia fazer uma proposta pela contratação de Danilo, da Juventus, que foi oferecido ao clube nos últimos dias. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o nome do brasileiro é

O assunto ainda é tratado com cautela pelo clube carioca e não há nenhuma negociação em curso. Porém, o Flamengo vê a contratação com bons olhos, já que o jogador ficará livre no mercado e o investimento seria apenas em luvas e salários.

A chegada de Danilo pode ser uma opção para repor as saída de Fabrício Bruno, que se transferiu para o Cruzeiro nos últimos dias. Além dele, o Flamengo também não tem mais David Luiz, que não teve seu contrato renovado.

Danilo tem contrato com a Juventus até junho de 2025 e não ficará no clube italiano. O brasileiro, que negocia uma rescisão amigável com a Juve, também desperta o interesse de outros clubes europeus, como Napoli e Olympique de Marselha.