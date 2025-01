Rindo à toa: o atacante Michael comemora o seu gol, que abriu caminho para a vitória do time principal do Flamengo, ontem, em Brasília - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 25/01/2025 18:33

Brasília - O elenco principal do Flamengo estreou no Campeonato Carioca 2025 com o pé direito. A equipe de Filipe Luís sobrou em campo e bateu o Volta Redonda por 2 a 0 no Mané Garrincha, neste sábado (25), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Michael e Gonzalo Plata marcaram para o Rubro-Negro, que poderia ter vencido por um placar elástico.

Com o resultado, o Fla chegou aos sete pontos e ocupa a terceira posição. O Esquadrão de Aço tem nove e aparece em segundo.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Maracanã, pela sexta rodada da competição. O jogo marca a reabertura do estádio , que estava fechado para uma reforma no gramado.

O jogo

O primeiro tempo no Mané Garrincha foi de domínio do Flamengo. A partida aconteceu praticamente toda no campo ofensivo do Rubro-Negro, que ditou o ritmo não deixou o Volta Redonda respirar.

Entretanto, ainda faltava caprichar nas jogadas criadas para balançar as redes do Voltaço. As melhores chances vieram com De La Cruz, que acertou a trave numa cobrança de falta, e com Bruno Henrique, que ficou cara a cara com o goleiro, mas chegou desequilibrado para o chute.

Mas de tanto pressionar, a equipe do técnico Filipe Luís foi premiada na reta final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Michael descolou ótimo passe para Plata, que tentou driblar o goleiro. Jean Drosny conseguiu fazer o corte com o pé direito, porém Michael ficou com a sobra e marcou.

No retorno do intervalo, o Flamengo manteve a pegada e ampliou o placar logo aos dois minutos. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para PK, mas a marcação logo apertou e forçou o erro do camisa 10, que tocou errado. Gonzalo Plata ficou com a posse, limpou a marcação e finalizou com estilo para anotar o segundo do Rubro-Negro.

A imposição do Fla continuou, e Michael e Bruno Henrique quase marcaram. E o Volta Redonda só conseguiu escapar para dar sua primeira finalização do jogo por volta dos 17 minutos, mas ficou apenas nisso.

O Rubro-Negro seguiu em busca de mais gols e contou com uma grande atuação de Arrascaeta, que entrou em campo no segundo tempo. O uruguaio descolou ótimos passes para Junhinho, estreante do dia, e Varela, mas o terceiro gol não veio.

Ficha técnica

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo



Data e hora: 25/1/2024, às 16h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Alan Trindade da Silva



Cartões amarelos: Bruno Santos (VRE) / Léo Ortiz e Varela (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Michael (0-1) (43'/1ºT) / Gonzalo Plata (0-2) (02'/2ºT)

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sánchez; Bruno Barra (Cáceres, 10'/2ºT), Pierre (Henrique Silva, 31'/2ºT) e Robinho; MV (Mirandinha, 10'/2ºT), Marquinhos (PK, 37'/1ºT) e Bruno Santos.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela, 15'/2ºT, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 15'/2ºT); Pulgar, Gerson e De La Cruz (Arrascaeta, Intervalo); Gonzalo Plata, Michael (Allan, 39'/2ºT) e Bruno Henrique (Juninho, 15'/2ºT).