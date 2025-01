Danilo está na Juventus desde 2019 - Marco Bertorello / AFP

Publicado 24/01/2025 19:38

Rio - Danilo será reforço do Flamengo para a temporada de 2025. De acordo com o site "ge", o defensor acertou os últimos detalhes de sua ida para o Rubro-Negro e rescindirá com a Juventus na próxima semana. Em seguida, ele viajará para assinar com o time carioca por dois anos.

Restam apenas detalhes burocráticos para que Danilo seja jogador do Flamengo. A rescisão com a Juventus já estava encaminhada, mas dependia do acerto de Danilo com seu novo clube, o que aconteceu nas últimas horas. A tendência é que o fim do vínculo com a Velha Senhora aconteça no início da próxima semana, após o jogo contra o Napoli, neste sábado (25), pelo Campeonato Italiano.

Para contratar Danilo, o Flamengo superou a concorrência do Napoli. O brasileiro recebeu uma oferta do time italiano, mas a identificação com a Juve fez com que ele optasse por não seguir na Itália. Além disso, as conversas com Filipe Luís e a chance de defender seu clube de coração também pesaram.

Danilo, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo, deverá atuar como zagueiro no Flamengo. A chegada do veterano ao Rubro-Negro é para suprir a transferência de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro.

Revelado pelo América-MG, Danilo ficou famoso no Brasil pelo Santos, clube que defendeu de 2010 a 2011. No mesmo ano se transferiu para o Porto, passou ainda pelo Real Madrid, pelo Manchester City até ser contratado pela Juventus.