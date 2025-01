Danilo irá rescindir com a Juventus - Divulgação / Flamengo

Danilo irá rescindir com a JuventusDivulgação / Flamengo

Publicado 25/01/2025 10:20

Rio - Muito perto de oficializar seu acerto com o Flamengo, o lateral-direito Danilo, de 33 anos, não optou pelo clube carioca por uma questão financeira. A oferta do Santos, equipe que também buscou a sua contratação, foi bem próxima do valor oferecido pelo Rubro-Negro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O projeto do Flamengo pesou favoravelmente na escolha de Danilo. O Rubro-Negro irá disputar competições como o Mundial de Clubes, a Libertadores, além de ter um elenco considerado mais forte para que o jogador continue tendo oportunidades na seleção brasileira.

Além disso, o clube carioca tem duas figuras muito importantes para Danilo: o lateral-esquerdo Alex Sandro, que atuou com o jogador no Santos, e também na seleção brasileira, e Filipe Luís, técnico do Flamengo, que também é bastante próximo do ex-jogador da Juventus. Os dois também atuaram juntos na Seleção.

Danilo deverá rescindir o contrato com a Juventus na próxima semana e chegar ao Rio para assinar contrato com o Flamengo. Lateral-direito de origem, o veterano deverá ser utilizado na zaga por Filipe Luís, ocupando a vaga que era anteriormente de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro.

Revelado pelo América-MG, Danilo ficou famoso no Brasil pelo Santos, clube que defendeu de 2010 a 2011. No mesmo ano se transferiu para o Porto, passou ainda pelo Real Madrid, pelo Manchester City até ser contratado pela Juventus. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa de 2022.