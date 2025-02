A personal trainer Ilines Valesca ao lado do marido Valdenir da Silva Almeida, suspeito de ter assassinado a jovem - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/02/2025 13:37

De acordo com a decisão do juiz Samuel de Souza Kassawara, da 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, o laudo pericial não apontou indícios de que Valdenir tenha matado a mulher.

"Assim, da análise dos elementos constantes nos autos, não verifico a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do réu", diz trecho da decisão.

O laudo pericial foi anexado ao processo pelo advogado de defesa do réu, Clhysthom Thayllon, que pediu pela revogação da prisão temporária. Valdenir aguarda o alvará e deve ser liberado nesta quinta-feira (20).

Vítima foi encontrada sem vida no banheiro do casal

A personal trainer Ilines Valesca foi encontrada sem vida, com sinais de enforcamento, no banheiro da casa onde o casal morava, no dia 26 de janeiro.

A mulher foi encontrada com uma corda no pescoço e, na ocasião, Valdenir teria dito aos policiais que Ilines havia tirado a própria vida.

Imagens das câmeras de segurança do prédio mostram o momento em que as agressões começaram, ainda no corredor, no dia do crime.

Personal havia se queixado de agressões

Antes da morte, Ilines contou à irmã que começou a sofrer agressões de seu marido, Valdenir, em dezembro do ano passado. Em um áudio, a mulher relatou que ele bateu nela. A personal queria buscar ajuda na delegacia para realizar um exame de corpo de delito e formalizar a denúncia.

"Eu preciso ir para a delegacia, preciso fazer corpo de delito. Preciso ir para a delegacia da mulher! Eu não posso ir sozinha, não tenho condições de ir sozinha. Ele me machucou, foi naquele dia que você me ligou. Não me machucou tanto, mas ele me bateu", relatou a vítima no áudio, chorando.