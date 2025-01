Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 26/01/2025 11:32

São Paulo - Abel Ferreira disse que está em seu último ano no Brasil. O treinador do Palmeiras fez a revelação na entrevista coletiva após a derrota do Palmeiras para o Novorizontino por 2 a 1 na Arena Barueri, neste fim de semana, pelo Campeonato Paulista.

"Vai fazer cinco anos que estou aqui. Vou para meu último ano no Brasil, e em todos os anos tiveram momentos bons e momentos ruins. Fizemos uma péssima segunda parte e vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Não há nenhuma equipe que vai ganhar sempre. 42 jogos sem perder (no Paulistão). Será que temos direito de perder um, dois, três ou quatro? Não sei. Sei que sabemos aquilo que queremos, sabemos o que estamos a fazer e vamos fazer o que sempre fizemos", contou o treinador.

No Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira já conquistou dez títulos no clube: dois Campeonatos Brasileiros; duas Libertadores; uma Copa do Brasil; três Campeonatos Paulistas; uma Supercopa do Brasil; e uma Recopa Sul-Americana. Ele e Oswaldo Brandão são os treinadores com mais conquistas pelo Alviverde.

O contrato de Abel Ferreira com o clube é válido até o fim de 2025. Neste último ano de vínculo, o Palmeiras disputará o Campeonato Paulista, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Super Mundial de Clubes.