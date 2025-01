Gum, ídolo do Fluminense, no ' Tricolor em Toda Terra' em Vitória (ES) - Lucas Merçon/FFC

Publicado 26/01/2025 10:56

Espírito Santo - Gum relembrou a passagem pelo Fluminense durante a participação no "Tricolor em Toda Terra" - encontro que o clube promove com torcedores fora do Rio - na noite do último sábado (25), em Vitória. O zagueiro citou os títulos, mas deu destaque para o amor que sente pelo Flu. Ele ainda disse que acompanha e torce para o time até hoje.

"Os títulos, claro, marcam jogadores e gerações. Mas, para mim, além dos títulos, marcou muito o amor pelo clube. Foram quase dez anos no Fluminense. E o carinho sempre foi muito grande, o amor me fazia dar algo a mais. Era a minha profissão, meu trabalho, mas aqui foi diferente. Acompanho o clube e torço até hoje", disse Gum, que defendeu o Fluminense entre 2009 e 2018, ao site do clube.

A festa, que contou com mais de 300 torcedores do Flu, aconteceu no deck à beira-mar do Barlavento, na Praia de Camburi. A noite teve show de pagode e sorteio de produtos oficiais do clube. O Tricolor também levou a taça da Libertadores ao local.

O encontro acontece um dia antes do jogo entre Fluminense e Madureira. Os dois times vão se enfrentar neste domingo, a partir das 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada do Campeonato Carioca.