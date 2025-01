Samuel Xavier fez seu primeiro jogo pelo Fluminense em 2025 - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 24/01/2025 15:54

Rio - Samuel Xavier aprovou a primeira partida do elenco principal do Fluminense em 2025. O lateral-direito admitiu dificuldade para igualar o ritmo de jogo da Portuguesa, mas mostrou-se satisfeito com a atuação.

"Foi praticamente uma estreia da equipe que iniciou o primeiro jogo no ano. Acho que a equipe se portou bem. A gente sabia que a Portuguesa já estava com ritmo de jogo, já vinha jogando. Então o início foi um pouco amarrado. Até entrarmos no jogo, sentimos bastante dificuldade, mas depois conseguimos acertar. Acho que voltamos melhor ainda para o segundo tempo, conseguimos fazer uma partida boa por ser a primeira do ano. Gostei da equipe, acho que a gente se portou bem", disse Samuel Xavier após a vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre a Portuguesa na última quinta (23)

A noite no Luso-Brasileiro também marcou estreia de Hércules, que estava no Fortaleza. O volante ganhou elogios do camisa 2.

"É muito bom a gente ter esses reforços que vieram para nos ajudar. O Hércules fez um grande jogo, está se sentindo a vontade e acredito que vá nos ajudar bastante. É normal essa oscilação dentro da primeira partida, mas a gente se portou bem. Foi uma vitória boa, que estávamos precisando", elogiou.

Pré-temporada

Samuel Xavier ainda avaliou a pré-temporada do Tricolor. Diferentemente de 2024, quando o time teve um calendário mais apertado na preparação, o período deste ano foi visto de forma positiva pelo defensor.

"A gente sabe que o calendário brasileiro é cada vez mais apertado. O tempo de pré-temporada cada vez diminui. A gente sabe que não está 100% fisicamente, mas temos que nos adequar. No ano passado foi uma dificuldade por conta do Mundial em 2023, depois tínhamos a Recopa, mas agora temos um período maior para se preparar. Acredito que vai ser melhor. Nossa pré-temporada está sendo boa. Todos estão bem e sem lesão para que possamos fazer um grande ano", finalizou.