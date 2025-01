Keno fez um dos gols da vitória do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

24/01/2025

Rio - No primeiro jogo com a presença de boa parte dos titulares, o Fluminense conquistou sua primeira vitória no Carioca. Keno, autor do primeiro gol tricolor sobre a Portuguesa, na partida que terminou 3 a 1, falou sobre as dificuldades que o clube das Laranjeiras teve na partida.

"A gente sabe que ia pegar um pouco a preparação física, porque a gente vem de duas semanas. Mas precisamos começar a jogar para pegar ritmo de jogo. Foi difícil, (o campo) muito pesado, mas o time se portou bem contra a pressão de um time que vem treinando desde novembro", disse.

Keno explicou sua comemoração no gol do Fluminense. O atacante fez um sinal de "cinco" com as duas mãos, simbolizando R$ 50 mil. A referência foi a Mano que afirmou que aumentaria seu salário e daria um contrato mais longo, caso o atacante entrasse mais na área.

"Isso foi brincadeira dele. Houve um lance no treino em que eu fiquei aberto e ele me mandou fechar. E falou que se eu fizesse o gol, aumentava o meu contrato. E eu acabei fazendo o gol - vibrou o jogador, que valorizou a primeira vitória da temporada", concluiu.