Felipe Andrade na partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa - Lucas Merçon / FFC

Publicado 22/01/2025 16:15

Rio - O zagueiro Felipe Andrade pode deixar o Fluminense em breve. De acordo com o "ge", o Tricolor recebeu uma oferta do Houston Dynamo, clube da MLS, pelo jogador de 22 anos.

Ainda não há acordo entre as partes, mas as conversas avançaram bem na última semana. Apesar de ter sido titular nas duas primeiras partidas do Carioca, Felipe não apareceu na lista divulgada pelo clube do elenco para a temporada.

Felipe Andrade subiu aos profissionais do Fluminense em 2023 e fez oito jogos no ano em que o time conquistou a Libertadores. No ano passado, foram apenas 17 partidas, chegando a voltar para defender o sub-23 em algumas oportunidades.

Nos dois primeiros jogos do Carioca neste ano, foi escalado por Marcão como lateral-direito e volante, mas sequer ficou no banco na terceira rodada, contra o Maricá.