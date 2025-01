Mano Menezes vai dirigir os treinos da semana e estará à beira do campo na partida contra a Lusa - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 21/01/2025 07:30 | Atualizado 21/01/2025 07:42

Rio - O time principal do Fluminense já tem data para estrear na temporada. Os principais jogadores vão a campo na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Porém, o Tricolor terá o desfalque de Paulo Henrique Ganso, afastado por causa de uma miocardite

Sem Ganso à disposição, o técnico Mano Menezes terá que fazer uma mudança na estrutura do meio-campo e avalia as opções. Entre as principais opções para substituir o camisa 10 estão os meias Renato Augusto e Lima. O camisa 45 é o favorito e, inclusive, foi titular e fez gol na vitória por 5 a 0 no jogo-treino contra Porto Real, no CT Carlos Castilho.

Além disso, outro problema é o desempenho do Fluminense sem Ganso em campo. No ano passado, o meia esteve presente em quase todos os jogos após a chegada de Mano Menezes — exceto quando cumpriu suspensão. Porém, foi substituído em quase 70% das partidas, e quase sempre o desempenho caiu. Sem o camisa 10 em campo, o Tricolor venceu apenas uma partida no ano.

A miocardite é uma inflamação no músculo do coração e pode ser provocada por diferentes causas, como por vírus. Em nota, o Fluminense informou que o problema foi adquirido recentemente, pois não havia sido detectado nos exames realizados ao longo dos seis anos em que o jogador está no clube, e que o mais provável é que seja em decorrência de uma "gripe muito forte" que Ganso teve em novembro.

O Fluminense descarta a possibilidade de buscar uma reposição para Ganso. O meia, de 35 anos, tem contrato até dezembro deste ano e negocia uma renovação, mas recusou a primeira oferta do clube. O camisa 10 ficará sob cuidados do departamento médico para não acarretar a uma arritmia cardíaca e voltará a ser examinado em quatro semanas.