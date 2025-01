Mano Menezes em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/01/2025 15:03

Rio - O Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho com mudanças nesta segunda-feira (20). A partir da próxima rodada do Carioca, contra a Portuguesa, na quinta (23), o elenco principal e o técnico Mano Menezes retornarão.