Canobbio em entrevista coletiva - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 21/01/2025 12:15 | Atualizado 21/01/2025 12:33

Rio - Principal contratação do Fluminense para a temporada de 2025 e o jogador mais caro da história do clube carioca, Agustin Canobbio, de 26 anos, concedeu entrevista coletiva, nesta terça-feira, e falou sobre a motivação que tem de retribuir dentro de campo todo o investimento e a confiança dos tricolores.

"Acho que é uma honra, com muita responsabilidade, porque a gente como profissional sempre tem responsabilidade. Eu gosto bastante, me sinto privilegiado, e preciso dar esse retorno dentro do campo. Em relação a meu futuro, agora mesmo eu penso em conquistar títulos com o Fluminense", contou.

O Fluminense desembolsou algo em torno de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ R$ 37 milhões) por 80 % dos direitos do atacante. Canobbio atuou por dois anos e meios pelo Athletico-PR e agora terá mais uma missão no futebol brasileiro. Ao analisar sua mudança de clube, o uruguaio afirmou que entende como uma evolução na sua carreira.

"Para a minha vida, para minha carreira profissional é um orgulho está no Fluminense. Chegar aqui no Rio, uma cidade grande, com muita visibilidade. Acho uma evolução na minha profissional e também pessoal. Dentro da minha característica dentro de campo, acredito que sempre serei um jogador que vou me esforçar para atuar, em ambos os lados, e realmente acredito que a alcunha de "Time de Guerreiros" cabe bastante para mim. O posicionamento sempre dependerá do treinador, me coloco 100% à disposição para atuar como ele quiser", afirmou.

Em relação a sua recepção no elenco, Canobbio destacou dois jogadores: Facundo Bernal, que assim como ele é uruguaio, e também Germán Cano, que nascido na Argentina, também fala o mesmo idioma.

"Fui muito bem recebido por todos. Estão me ajudando muito com a adaptação. O calor é realmente algo que tenho sentido, mas acho que a adaptação será bem rápida. Falo muito com o Facundo (Bernal), com o Germán (Cano), eles têm me ajudado bastante. De fato são muitos mudanças em relação a Curitiba, mas eu gosto, e creio que vou conseguir viver bons momentos aqui", disse.

Canobbio fez sua estreia no empate do Fluminense contra o Maricá no último sábado. O atacante lamentou o tropeço, mas ficou satisfeito com o seu desenvolvimento dentro de campo.

"Me senti muito bem, estava muito motivado e com muita vontade de jogar. Estava treinando desde o fim do ano passado, então, já estava ansioso para entrar em campo. Não foi o resultado que a gente esperava, mas buscamos a vitória o tempo inteiro, criamos muitas chances. Estive bem fisicamente, tive pouco tempo com os treinamentos, mas já consegui perceber o quanto o elenco do Fluminense tem muita qualidade. Então consegui aproveitar bastante a partida, teve um sabor amargo por não ter conseguido vencer, mas agora vamos para o próximo jogo", opinou.

Canobbio foi questionado se o Mundial de Clubes, que será disputado em junho, pesou na sua escolha pelo Fluminense. O uruguaio admitiu a importância da competição, mas citou outros fatores.

"A participação no Mundial pesou, mas não foi só isso, mas o que representa o Fluminense no Brasil, na América do Sul e no mundo. Acho que foram muitos fatores, a qualidade do elenco, o esquema do Mano Menezes. Muitas coisas pesaram para a escolha. A própria alcunha do "Time de Guerreiros" me atraiu bastante", explicou.