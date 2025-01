A Universidade da Carolina do Sul será a casa do Fluminense no Mundial de Clubes - Divulgação/University of South Carolina

23/01/2025





Representas do Flu visitaram sete possíveis bases, que foram disponibilizadas pela Fifa. O clube explicou que a escolhida "se destaca pela privacidade e por atender a todas as necessidades da comissão técnica". O Liverpool, inclusive, utilizou o local em sua última pré-temporada. Rio - Colúmbia, na Carolina do Sul, será a cidade-sede do Fluminense durante o Mundial de Clubes 2025. A Fifa confirmou as bases dos clubes nesta quinta-feira, 23, e ficou definido que o Tricolor utilizará as instalações da University of South Carolina para os treinos.Representas do Flu visitaram sete possíveis bases, que foram disponibilizadas pela Fifa. O clube explicou que a escolhida "se destaca pela privacidade e por atender a todas as necessidades da comissão técnica". O Liverpool, inclusive, utilizou o local em sua última pré-temporada.

"O centro de treinamento atende exclusivamente ao futebol e conta academia completa, quatro vestiários, espaço de recovery com crioterapia, sala de fisioterapia, auditório, área de convivência e estrutura de apoio em um local compacto, integrado ao campo de treino e sem a necessidade de grandes deslocamentos", diz um trecho da nota do Fluminense.



A universidade fica a menos de dez minutos do hotel onde a delegação tricolor ficará hospedada. Além disso, está a apenas 18 do aeroporto. "O centro de treinamento atende exclusivamente ao futebol e conta academia completa, quatro vestiários, espaço de recovery com crioterapia, sala de fisioterapia, auditório, área de convivência e estrutura de apoio em um local compacto, integrado ao campo de treino e sem a necessidade de grandes deslocamentos", diz um trecho da nota do Fluminense.A universidade fica a menos de dez minutos do hotel onde a delegação tricolor ficará hospedada. Além disso, está a apenas 18 do aeroporto.

A equipe carioca estreia no Mundial em 17 de junho, às 13h (de Brasília), diante o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova York. No dia 21, enfrenta o Ulsan no mesmo local, mas às 19h (de Brasília). O último compromisso na fase de grupos será contra o Mamelodi Sundowns, em 25 de junho, a partir das 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A competição acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. 32 times estão divididos em oito grupos, com quatro clubes em cada. Os dois melhores avançam às oitavas de final.