João Neto em treino do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 23/01/2025 21:13

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do atacante João Neto, de 21 anos, para o Portimonense, de Portugal. O contrato será de um ano e meio e o jovem irá viajar para a Europa neste sábado para realizar exames e assinar. A informação foi dada em primeira mão pelo perfil "Central do Flu" confirmado pelo Jornal O Dia.

João Neto participou dos dois primeiros jogos do Fluminense no Carioca no empate com o São Paulo Corrêa e na derrota para o Volta Redonda. Ele teve atuação discreta e passou em branco. Na última temporada, o centroavante passou pelo CRB, ele entrou em 24 jogos e fez três gols.

Pela equipe profissional do Fluminense, o atacante entrou em campo em 13 jogos e fez três gols pelo clube carioca. João Neto se profissionalizou em 2021 e não teve muitas oportunidades pelo Tricolor.

O atacante fez parte de uma geração tricolor que revelou nomes importantes como Matheus Martins, hoje no Botafogo, e Alexsander, que fez parte do elenco tricolor campeão da Libertadores. Na base, ele conquistou o Brasileiro Sub-17 pelo Flu.