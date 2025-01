Cano é jogador do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Cano é jogador do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 23/01/2025 13:58 | Atualizado 23/01/2025 13:59

Ídolo do Fluminense , Germán Cano desperta interesse do Newell’s Old Boys, da Argentina. Após a chegada do goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG, o clube argentino busca um reforço para o ataque e vê no camisa 14 tricolor uma oportunidade de contratação de peso. A informação é da rádio "Cadena 3".

O Newell's também trabalha com a possibilidade de uma proposta ao colombiano Radamel Falcao García, centroavante do Millonarios (COL) e ex-Atlético de Madrid, Mônaco e Porto. O Newell's também trabalha com a possibilidade de uma proposta ao colombiano Radamel Falcao García, centroavante do Millonarios (COL) e ex-Atlético de Madrid, Mônaco e Porto.

Cano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025, mas tem conversas por uma renovação de vínculo. A proposta oferecida pela diretoria tricolor foi vista com bons olhos pelo estafe do jogador.



Ídolo da torcida tricolor, Germán Cano defende o clube desde 2022. Durante esse período, disputou 173 partidas, marcando 91 gols e distribuindo 11 assistências. Conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), a Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024). Em 2023, foi eleito Rei da América, destacando-se como artilheiro da Libertadores com 13 gols em 12 jogos.