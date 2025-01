Fluminense e Portuguesa se enfrentaram no Luso-Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense e Portuguesa se enfrentaram no Luso-BrasileiroLucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/01/2025 00:28

Rio - Além da estreia dos titulares a partida contra a Portuguesa, vencida pelo Fluminense por 3 a 1, no Luso-Brasileiro, também marcou o primeiro jogo de Mano Menezes no comando da equipe em 2025. O treinador explicou o planejamento para a utilização dos jogadores na última quinta e também projetou o próximo jogo neste domingo contra o Madureira, em Cariacica.

"Quando estabelecemos que queríamos fazer na 5ª rodada (a estreia dos titulares), não era algo tão rígido. Antecipar sempre é possível. E as respostas que tivemos nos treinamentos fez com que fosse possível que entrássemos antes (com os titulares). Todos que não entraram hoje vão seguir trabalhando, vamos seguir avaliando. Alguns fizeram 90 minutos, outros menos. São organismos diferentes. Vamos tomar decisões diferentes para Cariacica", afirmou.

Sem poder contar com Jhon Arias e Thiago Silva, Mano Menezes colocou o Fluminense em campo com uma equipe praticamente parecida com a que terminou a temporada passada, somente com Hércules, como reforço entre os titulares. O treinador abordou a disputa por uma vaga no time titular.

Quando um treinador inicia uma temporada, ele deixa claro para os seus jogadores que a disputa está aberta. Você não pode fechar uma disputa com três semanas de trabalho ou com 30 dias. O time se constrói. Nós estamos jogando o campeonato, mas também estamos preocupados paralelamente em construir um modelo com os jogadores que chegaram e com o rendimento que eles vão apresentar e eu tenho que ser justo com isso.