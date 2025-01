Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/01/2025 17:30

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, principal nome do elenco do Fluminense prestou uma homenagem a Felipe Melo, que oficializou o fim da sua carreira como jogador de futebol, nesta sexta-feira. Nas redes sociais, o Monstro publicou uma imagem do Pitbull e deixou um comentário.

"Parabéns pela linda carreira, irmão. Que Deus abençoe a sua vida", publicou Thiago Silva, que segue como jogador do Fluminense e tem contrato com o Tricolor até 2026.

No ano passado, um suposto desentendimento entre os dois jogadores foi noticiado durante o período em que o Fluminense disputava sua permanência na Série A. Com a chegada de Mano Menezes e de Thiago Silva, Felipe Melo perdeu espaço na equipe tricolor.

Thiago Silva e Felipe Melo atuaram juntos na seleção brasileira, tendo sido convocados para a Copa do Mundo de 2010. O Monstro ainda participou de mais três Mundiais: 2014, 2018 e 2022.

Além do zagueiro, outros jogadores importantes do elenco do Fluminense também prestaram homenagens a Felipe Melo: Germán Cano, Samuel Xavier e Jhon Arias parabenizaram o Pitbull pela carreira.