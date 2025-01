Tiquinho Soares em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 26/01/2025 12:05 | Atualizado 26/01/2025 12:05

"O Tiquinho é um jogador que toda gente conhece. Vem ganhar o Brasileirão, de ganhar a Libertadores. Quis muito fazer parte deste processo. Neste momento, ele não tinha mais do que 30 minutos. Sabíamos isso claramente. Seria um absurdo submetê-lo a mais tempo daquilo que jogo. No momento em que entrou, foi quando sofremos o gol. Então, tínhamos que correr riscos. Entendemos que seria necessário ter ouro tipo de presença", disse Caixinha, em coletiva.

"Contamos com ele. É indiscutivelmente um grande jogador e vai nos dar outros tipos de dinâmicas na última zona. Com ele, a equipe também vai ter outro tipo de chegada. Estamos muito satisfeitos, porque ele quis mesmo vir, de uma forma muito comprometida para o Santos. Quis aceitar esse desafio de iniciar este novo ciclo e iniciar e de estar neste projeto conosco. Com certeza vai fazer uma grande temporada", completou.

O Peixe confirmou a contratação do centroavante, que firmou vínculo até o fim de 2027, na última sexta-feira (24) . Ele foi envolvido em uma negociação que irá trazer o zagueiro Jair para o Botafogo. Além de Tiquinho Soares, o Glorioso irá desembolsar uma verba para contratar o defensor do Santos.

Com a camisa do Alvinegro Carioca, ele fez 121 partidas, anotou 44 gols e deu 17 assistências. Além disso, conquistou um Brasileiro e uma Libertadores no Botafogo.