Ainda no plantel do UFC, Tony Ferguson foi anunciado pela Global Fight League - (Foto: Reprodução/UFC)

Ainda no plantel do UFC, Tony Ferguson foi anunciado pela Global Fight League (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/01/2025 12:00

Mais nova organização de MMA, a Global Fight League (GFL) segue atraindo a atenção dos fãs com as contratações que vem realizando para o seu plantel. Na mais recente "leva" de nomes anunciados, a companhia norte-americana confirmou na sexta-feira (24) a chegada de Tony Ferguson, o que chamou surpreendeu muitas pessoas nas redes sociais.



Isso porque, até onde se sabe, Tony Ferguson não foi oficialmente liberado pelo UFC, com quem, até então, tinha contrato em vigor. Vale ressaltar que, até o momento, Ferguson também não confirmou sua ida para a Global Fight League, e nem Dana White, presidente do Ultimate, fez alguma declaração sobre liberar o experiente peso-leve para uma outra organização de MMA.

Leia Mais Após título por equipes no ano passado, CT Thomaz Abreu projeta Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025

Liberado pela PFL MMA após encerramento do Bellator, Patricky Pitbull fecha com Global Fight League

Ex-campeão duplo, Carlos Prates estrela programa especial do SFT neste sábado (25)

Atualmente com 40 anos, Tony Ferguson é ex-campeão interino peso-leve do UFC e, em seu auge, emplacou 12 vitórias consecutivas na organização. O desempenho mais recente, no entanto, é bem diferente. "El Cucuy" não vence uma luta desde 2019 e vem em uma sequência de oito derrotas, a última delas em agosto do ano passado, para Michael Chiesa.



Outros nomes de peso anunciados



Além de Tony Ferguson, a Global Fight League anunciou a contratação de outros nomes de peso no meio do MMA. Ex-campeão peso-leve do Bellator, Patricky Pitbull já havia sido confirmado para o plantel. Na sexta-feira, a organização também confirmou a chegada de Rashad Evans, ex-campeão meio-pesado do UFC, que atualmente está com 45 anos de idade e não luta desde 2022, quando venceu Gabriel Checco no evento Eagle FC. Atualmente com 40 anos, Tony Ferguson é ex-campeão interino peso-leve do UFC e, em seu auge, emplacou 12 vitórias consecutivas na organização. O desempenho mais recente, no entanto, é bem diferente. "El Cucuy" não vence uma luta desde 2019 e vem em uma sequência de oito derrotas, a última delas em agosto do ano passado, para Michael Chiesa.Além de Tony Ferguson, a Global Fight League anunciou a contratação de outros nomes de peso no meio do MMA. Ex-campeão peso-leve do Bellator, Patricky Pitbull já havia sido confirmado para o plantel. Na sexta-feira, a organização também confirmou a chegada de Rashad Evans, ex-campeão meio-pesado do UFC, que atualmente está com 45 anos de idade e não luta desde 2022, quando venceu Gabriel Checco no evento Eagle FC.

A Global Fight League ainda anunciou Antônio Cara de Sapato, ex-campeão meio-pesado da PFL (Professional Fighters League), e Alan Nuguette, ex-lutador do UFC. Outros nomes conhecidos dos fãs de MMA são Cat Zingano, ex-lutadora do UFC e do Bellator; Uriah Hall, ex-lutador peso-médio do Ultimate, e Renan Barão, ex-campeão peso-galo do UFC.



Mais lutadores brasileiros que também foram anunciados pela Global Fight League são Raphael Assunção, Neiman Gracie, Matheus Nicolau, Markus "Maluko" Perez, Gleison Tibau, Dileno Lopes, Cleiton "Predador" Silva, Bruno Cappelozza, Douglas Lima, entre outros.