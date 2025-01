Ed Soares e Rafael Feijão têm grandes planos para o LFA - (Foto: Divulgação)

Ed Soares e Rafael Feijão têm grandes planos para o LFA(Foto: Divulgação)

Publicado 24/01/2025 16:00

Desde que desembarcou no Brasil, no ano de 2022, o LFA já promoveu 20 edições, a maioria delas no interior de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Para 2025, a organização projeta novos destinos.



Segundo Rafael Feijão, presidente do LFA na América do Sul, já há negociações avançadas com cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, além de Brasília, Caraguatatuba-SP e Cuiabá, sua cidade natal.



“O LFA vai viajar bastante pelo Brasil este ano. Além de Cajamar e Caraguatatuba, estamos trabalhando para levar nosso show para outras regiões. Inclusive, a gente planeja fazer um evento dentro de um resort em Cuiabá”, revelou.



“Levar os holofotes do LFA para outras regiões do Brasil é crucial para a descoberta de novos talentos, é fundamental para alimentar o esporte com diversidade e novas histórias de superação, fortalecendo ainda mais a base do MMA nacional", concluiu Feijão.