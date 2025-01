Patricky Pitbull marcou época no Bellator, onde conquistou o título dos leves - (Foto: Divulgação)

Publicado 24/01/2025 09:00

Mais um nome de peso vai fazer parte do plantel da Global Fight League (GFL) nesta temporada inaugural em 2025, trata-se de Patricky Pitbull. Aos 39 anos, o ex-campeão dos leves do Bellator foi liberado do contrato com a PFL MMA e assinou com a nova franquia.



Através das redes sociais, Patricky primeiro se despediu do Bellator - que teve as operações encerradas nas últimas semanas após a fusão com a PFL MMA em 2023. O potiguar relembrou feitos dentro da franquia, por onde competiu por 12 anos.



"Ex-campeão peso-leve do Bellator, mais vitórias na divisão peso-leve e mais nocautes na história da empresa. Nunca vou esquecer todos os momentos incríveis que tive com a organização. E algumas lutas divertidas na PFL MMA. Estou animado para o que virá a seguir", escreveu o lutador no X (antigo Twitter).



Pela mesma plataforma, Patricky Pitubull confirmou o acerto com a GFL, que foi noticiado em primeira mão pelo "MMA Fighting". O lutador, inclusive, citou alvos para possíveis lutas dentro da nova organização.



"Tantas lutas emocionantes para mim na GLF. Mal posso esperar para a temporada começar. Anthony Pettis, Jeremy Stephens, Kevin Lee. A chance de dar a Will Brooks a surra da qual o Bellator o protegeu. Estou procurando novas lutas, mas não diria não a uma revanche com Ben Henderson também", postou.