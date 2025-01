Poatan e Ankalaev vão se enfrentar no UFC 313, em março - (Foto: Reprodução)

Poatan e Ankalaev vão se enfrentar no UFC 313, em março (Foto: Reprodução)

Publicado 23/01/2025 10:00

Primeiro colocado no ranking meio-pesado do Ultimate, Magomed Ankalaev recebeu a tão aguardada chance de disputar o cinturão contra o atual campeão da categoria, Alex Poatan. Após muitas provocações, o duelo entre o brasileiro e o russo vai acontecer na luta principal do UFC 313, que está marcado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).



Mesmo após ter conseguido a oportunidade de lutar pelo título, Magomed Ankalaev vem mantendo suas provocações contra Alex Poatan. Após fazer algumas publicações em suas redes sociais provocando o brasileiro em relação ao passado relacionado ao alcoolismo e também pelo fato de Alex ter trabalhado em uma borracharia, o russo também direcionou seu alvo para os fãs de MMA do Brasil.

É bem provável que, com a confirmação da luta contra Alex Poatan, Magomed Ankalaev tenha recebido inúmeras mensagens de fãs brasileiros o provocando. Diante disso, por meio de uma postagem em sua conta oficlal no "X" (antigo Twitter), o russo deixou um recado: "Brasil, me desculpe pelo o que eu vou fazer com o seu garoto", escreveu.Alex Poatan vem embalado por três defesas de cinturão bem sucedidas nos meio-pesados. Antes de ter nocauteado Khalil Rountree no UFC 307, realizado em outubro, o brasileiro já havia derrotado, também por nocaute, Jiri Prochazka no UFC 303, em junho, e Jamahal Hill no UFC 300, em abril. Vale lembrar que o paulista conquistou o título da divisão até 93kg em novembro de 2023, quando nocauteou Prochazka na luta principal do UFC 295.Primeiro colocado no ranking da categoria meio-pesado, Magomed Ankalaev vem de duas vitórias, a última delas no final de outubro, contra Aleksandar Rakic, e não perde uma luta desde março de 2018. Nesse período, o lutador russo emplacou uma sequência de 11 triunfos, um empate e uma luta sem resultado.