Vinício Antony afirmou que todo lutador que ele conheceu no MMA já fez uso de alguma substância (Foto: Reprodução)

Publicado 22/01/2025 18:00

Entre as grandes discussões dentro do MMA, o sistema antidopagem é um tema frequente de discussão. Existem aqueles que defendem o uso legalizado de substâncias que aumentam a performance dos atletas, enquanto outros são totalmente contra qualquer tipo de benefício alcançado por meio de "auxílios externos".



Em participação no "Só Resenha Podcast",Vinicio Antony, que já foi treinador de nomes como Vitor Belfort e Lyoto Machida, falou sobre o tema e declarou que todo lutador que ele conheceu no MMA fez uso de alguma substância. O técnico não citou nomes, mas afirmou que, mesmo com um controle de doping rigoroso, os atletas conseguem burlar o sistema de alguma forma.



"Claro que eu não posso afirmar que fulano tomou, sicrano tomou, mas de todo mundo que eu conheci dentro do MMA, tem dois tipos de atleta em relação ao doping: os que usam e os que nunca foram pegos no doping. Eu nunca vi outro. 'Ah, esse cara não usa nada'. Nunca vi. Sempre tem um suquinho verde ali para ajudar".