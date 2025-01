Isaac Guimarães venceu ranking do Circuito Mineirinho e disputou a Eurocup 2024, em Portugal - (Foto: @fotografogabri)

Publicado 21/01/2025 07:00 | Atualizado 21/01/2025 16:49

Marcado para os dias 1 e 2 de fevereiro, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, o Rio Summer National Open vai dar largada ao Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025, que está repleto de novidades por parte de CBJJD/FJJD-Rio.



Paralelo ao evento, será realizada uma cerimônia para a entrega dos prêmios dos campeões do ranking 2024 da Confederação. Ao todo, 17 passagens para Portugal vão ser distribuídas aos vencedores dos rankings do último Circuito Nacional Mineirinho e dos regionais, realizados em Angra dos Reis e Saquarema.



"Tivemos uma grande temporada em 2024, com muitos atletas qualificados para disputar os campeonatos da ISBJJA em Portugal, e neste ano esperamos repetir a dose, dando mais possibilidades para atletas lutarem fora do Brasil", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.



Entre as novidades para a 18ª edição do Circuito Mineirinho estão o sorteio de áreas de tatame da Prime Esportes e quimonos da Brazil Combat em todas as etapas, além de uma recompensa inédita: o prêmio Atleta Mineirinho Gold Team, amplamente aprovado por equipes e professores, em especial de projetos sociais.



“Para a base, visando apoiar a formação de novos talentos, criaremos o prêmio Atleta Mineirinho Gold Team, que vai ser dado para os melhores do ano nas classes infantil (7 a 12 anos) infanto-juvenil (13, 15, 15 anos), juvenil (16/17 anos) e adulto faixa-azul. Os vencedores receberão uma bolsa mensal e, além disso, isenção das taxas de inscrição em todas as competições do ano, quimono para competir, entre outros apoios que podem incluir uma assessoria de imprensa”, completou Gavazza.