Poatan vai defender o cinturão contra Ankalaev no UFC 313, em março (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 21/01/2025 09:00

Após meses de troca de farpas, Alex Poatan vai defender o cinturão dos meio-pesados contra Magomed Ankalaev no UFC 313, no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). O anúncio foi feito no início da madrugada deste domingo (19), durante a transmissão do UFC 311, que acontece em Los Angeles (EUA).



Poatan e Ankalaev vêm realizando diversas provocações através da imprensa e também nas redes sociais. O confronto chegou a ser esperado para acontecer em 2024, mas na ocasião, o brasileiro defendeu o cinturão contra Khalil Rountree Jr. O russo se credenciou de vez ao title shot após derrotar Aleksandr Rakic no fim do último ano.



Poatan vai realizar a quarta defesa de título nos meio-pesados. Somente em 2024, o paulista entrou em ação em três oportunidades, em menos de 180 dias. O campeão nocauteou Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Rountree Jr. O brasileiro chegou a almejar uma luta nos pesados contra Jon Jones, campeão linear da categoria e que pediu publicamente pela luta.