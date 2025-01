Rose Conceição e Lany Silva farão luta principal do LFA 201 - (Foto: Divulgação)

Publicado 21/01/2025 12:00 | Atualizado 21/01/2025 12:46

A primeira edição do LFA no Brasil em 2025, de número 201, marcada para o dia 7 de fevereiro, no Ginásio do Polvilho, no município paulista de Cajamar, vai colocar o cinturão mundial peso-palha feminino em disputa na luta principal.



Atual campeã da categoria, a lutadora potiguar Rose Conceição vai tentar defender o posto diante da desafiante baiana Edilaine da Silva, a “Lany", num duelo que exalta a qualidade do MMA nordestino.

Rose Conceição possui um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota, enquanto Lany Silva triunfou em seis das sete lutas que disputou como profissional. Definitivamente, será um duelo entre as melhores da categoria.Outro cinturão que estará em disputa na noite será o interino dos pesos-moscas masculino. Os postulantes à coroa de campeão são o paulista Marcos “Tailandês” Degli e o carioca Lincon Santos.Exímio striker, Marcos “Tailandês” ostenta um cartel de 11 vitórias, sendo 91% delas por via rápida, a maioria por nocaute, e uma derrota. Já Lincon Santos venceu nove, 66% por via rápida, a maioria por finalização, e perdeu apenas duas vezes.O card do LFA 201 também abriga um desafio Brasil x Rússia, com três duelos: José Delano x Abumuslim Alikhanov, pelos penas; Paulo Henrique Laia x Vladimir Kanunnikov, pelos leves; e André Vieira x Vladimir Daineko, pelos pesados.O card principal do evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil e o restante do mundo pelo UFC Fight Pass, a partir das 21h, no horário de Brasília, com comentários em português e inglês.Os interessados em assistir ao evento in loco devem ficar ligados no Instagram do LFA Brasil (@LFA_Brasil), que em breve irá divulgar as informações sobre trocas de ingresso por 1kg de alimento não-perecível.Peso-palha: Rose Conceição x Lany SilvaPeso-pena: Marcos Degli x Lincon SantosPeso-penaJosé Delano x Abumuslim AlikhanovPeso-leve: Paulo Henrique Laia x Vladimir KanunnikovPeso pesado: André Vieira x Vladimir DainekoPeso-galo: Rafael Vinícius Costa x Janderson CorreiaPeso-galo: Mackson Lee x Filipe ZacaronPeso-pena: Cássio Barão x Kauê VazPeso-pena: Gustavo Henrique x Pedro DantasPeso-palha: Natália Alves x Nawira FerreiraPeso pesado: Mostafa Salehizadeh x Welerson OliveiraPeso-galo: Victor Gabriel x Marcos AurélioPeso pesado: Guilherme Uriel x Hyago SilvaPeso-mosca: Ruth Pereira x Leidiane FernandesPeso-pena: Eduardo Dutra x Sérgio Murilo