Charles do Bronx e Islam Makhachev podem se enfrentar pelo título de novo(Foto: Divulgação UFC)

Publicado 22/01/2025 12:00

Após finalizar Renato Moicano e manter o cinturão dos leves do UFC, muito se tem discutido sobre os próximos passos de Islam Makhachev dentro do Ultimate. O próprio lutador declarou, na coletiva de imprensa após o UFC 311, no último fim de semana, que tem o foco de ser campeão duplo da organização e que pensa em subir para os meio-médios.



Nos leves, Dana White, presidente da companhia, afirmou que Arman Tsarukyan, que seria o adversário original de Makhachev no UFC 311 e deixou o card pouco mais de 24 horas antes do evento por conta de uma lesão, não será o desafiante. O armênio vai precisar fazer uma nova luta para ser o postulante ao título.