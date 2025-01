Wigmam (à esquerda) é o líder do CT Thomaz Abreu e faz um bonito trabalho social - (Foto: LMJJ)

Wigmam (à esquerda) é o líder do CT Thomaz Abreu e faz um bonito trabalho social (Foto: LMJJ)

Publicado 23/01/2025 07:00 | Atualizado 23/01/2025 11:14

O começo no Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 foi morno, mas no decorrer da temporada o CT Thomaz Abreu "acelerou o ritmo" e, no fim do ano, garantiu o título da sexta etapa e o topo do ranking geral por equipes.



Liderado pelo faixa-preta Wigmam Albuquerque Carvalho, o time de Juiz de Fora-MG - pautado em projetos sociais - somou 3.035 pontos e fechou o ano em primeiro lugar entre as mais de 200 equipes participantes. Com isso, faturou R$ 1.500,00, troféu e certificado da LMJJ(Liga Mineira de Jiu-Jitsu).



"A gente começou a competir pelo título na terceira etapa, uma vez que nas duas primeiras foram poucos atletas. Mas daí em diante, fomos vice e pensamos no título por equipes. Tracei uma estratégia, fomos vice na quarta e na quinta etapa também, até vencer a sexta e confirmar essa importante conquista", analisou Wigmam, que completou:



"Estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado, pois somos uma equipe pequena em relação a tantas outras do Brasil, por enquanto com apenas duas sedes, apesar da intenção de aumentar, mas nossa fase atual é de crescimento".