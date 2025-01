Carlos Prates brilhou no SFT antes de ser destaque no UFC - (Foto: Edu Rocha)

Publicado 24/01/2025 08:15

Um dos maiores nomes da história do SFT, sendo o primeiro e único campeão de MMA e Xtreme de forma simultânea da organização, Carlos Prates rouba as telas na noite deste sábado (25), quando será a estrela de um programa especial em sua homenagem na Band TV.



A partir das 23h (horário de Brasília), o "Carlos Prates em foco" vai reviver as lutas e a trajetória do ex-campeão duplo do SFT - que estará presente no estúdio comentando seis combates memoráveis.



"O Carlos Prates estreou no SFT 1, em 2013, na época ele era bem novinho, tinha um cartel 3v-1d e acabou perdendo. Depois disso ele rodou um pouco mais e foi para a China, ficou um bom tempo por lá e quando voltou para o Brasil, em 2019, acabou parando por 2 anos.Em 2021 finalmente acertamos o retorno dele para lutar - e vencer - no Xtreme, e na luta seguinte ele disputou o cinturão meio-médio contra o Dengue Silva, triunfando por nocaute no quinto round", relembrou David Hudson, presidente do SFT, que continuou:



"Logo após conquistar o cinturão ele falou que iria ser campeão de MMA também, estreou no evento com um nocaute no primeiro round e, duas lutas depois, nocauteou o Charles Oliveira para faturar o título até 77kg. Até hoje ele é o único campeão duplo de MMA e Xtreme do SFT".