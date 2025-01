À espera de Makhachev, brasileiro quer luta contra Max Holloway - (Foto: Reprodução/UFC)

À espera de Makhachev, brasileiro quer luta contra Max Holloway (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 25/01/2025 12:00

Ex-campeão peso-leve do UFC, Charles do Bronx já deixou claro que tem o desejo de reconquistar o título da divisão e que deseja uma revanche contra Islam Makhachev pelo cinturão. No entanto, caso seja preterido pela organização em uma disputa de título nos leves, o brasileiro já tem em mente um possível "plano B" visando uma próxima luta.



Em entrevista recente ao canal do "UFC Brasil" no YouTube, Charles do Bronx sinalizou que não pretende esperar por muito tempo por uma luta contra Islam Makhachev pelo cinturão. Sem querer ficar muito tempo sem lutar, o faixa-preta de Jiu-Jitsu considera que uma revanche contra Max Holloway, com o cinturão "BMF" (lutador mais casca-grossa) em disputa, seria uma boa alternativa caso o duelo contra Islam não aconteça num curto prazo.



"A gente tem que esperar para entender quando que ele (Makhachev) vai querer lutar de novo. Se ele for querer lutar só em outubro de novo, com certeza eu quero lutar antes. E por que não a luta contra o Max Holloway pelo (cinturão) BMF? O Max já falou isso", disse Charles do Bronx, que seguiu:



"Já teve um encontro entre nós dois e eu tive uma lesão no começo do round, então não foi uma luta. Ele subiu de categoria, é o campeão BMF… Todo mundo sabe que é o cinturão dos caras mais duros e eu sou duro pra caramba, tenho um monte de recordes... Seria uma luta gigante", finalizou o brasileiro.