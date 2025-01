Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025 vai contar com seis eventos - (Foto: @luizimag3)

Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025 vai contar com seis eventos (Foto: @luizimag3)

Publicado 25/01/2025 08:00

Após dois anos de muito trabalho e crescimento, a ISBJJA prepara-se para o início da terceira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, marcada para o dia 8 de fevereiro com a Copa Torres Novas de Inverno, em Torres Novas, Portugal.



Com inscrições abertas no site www.isbjja.com - pela plataforma “Smoothcomp” - até o dia 1/02, o evento terá disputas com e sem quimono, além de uma série de superlutas, e promete abrir a temporada com chave de ouro.



“Estamos nos empenhando muito para trazer as melhores condições e premiações para os atletas, que são os grandes astros do torneio. A parceria com a ISBJJA vem para somar bastante devido às premiações que o Circuito Ibérico oferece aos campeões do ranking”, disse o faixa-preta Fábio Santos, idealizador da Copa Torres Novas.