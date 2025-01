John Kennedy marcou seu primeiro gol com a camisa do Pachuca - Reprodução / Instagram @jkennedy

John Kennedy marcou seu primeiro gol com a camisa do PachucaReprodução / Instagram @jkennedy

Publicado 26/01/2025 15:05 | Atualizado 26/01/2025 15:05

Ex-Fluminense, John Kennedy marcou seu primeiro gol com a camisa do Pachuca, do México. O atacante fez o terceiro gol da equipe mexicana, na vitória sobre o Monterrey, por 3 a 2, pela terceira rodada do Campeonato Mexicano.

Aos 23 minutos do segundo tempo, John Kennedy aproveitou uma falha do goleiro, passou pelo marcador e finalizou para o gol vazio, anotando o terceiro gol do Pachuca na partida. O Monterrey ainda diminuiu a diferença logo após, mas não conseguiu evitar a derrota.



Esse foi o segundo jogo do brasileiro pelo Pachuca, na sua primeira aparição, contra o Santos Laguna, ele deu uma assistência para Emilio Rodriguez, e a equipe venceu por 2 a 1.

John Kennedy foi emprestado pelo Fluminense, em um acordo com opção de compra, em que o clube carioca receberá cerca de R$ 3 milhões e em caso de compra, mais 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 38 milhões) por 70% de seus direitos econômicos.