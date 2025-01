Fluminense ficou no empate com o Madureira - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/01/2025 19:55

Espírito Santo - Mesmo com a volta de grande parte dos titulares, o Fluminense perdeu a chance de embalar a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. Neste domingo, em jogo válido pela quinta rodada, o time tricolor foi até Cariacica, no Espírito Santo, e não saiu do empate sem gols com o Madureira, no estádio Kleber Andrade.