Fluminense e Madureira se enfrentaram no Espírito Santo - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense e Madureira se enfrentaram no Espírito SantoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/01/2025 18:02

Espírito Santo - No Kléber Andrade, em Cariacica, o Fluminense voltou a apresentar dificuldades na criação de jogadas e ficou no empate sem gols com o Madureira em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca, neste domingo. Comandado por Mano Menezes, o Tricolor entrou em campo com um time misto e teve a primeira partida de Thiago Silva em 2025.

fotogaleria

Com o empate, o clube das Laranjeiras chegou aos seis pontos em cinco jogos. A dificuldade ofensiva vem sendo uma marca do Tricolor no Carioca. Em cinco partidas, a equipe só balançou as redes em duas. O Fluminense volta a jogar no próxima quarta-feira. O adversário será o Botafogo, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Já o Madureira enfrenta o Boavista, em Bacaxá, no dia seguinte, às 18h30 (de Brasília).

O primeiro tempo em Cariacica foi bastante sonolento para o torcedores. O Fluminense teve domínio total na partida, porém, criou apenas uma boa oportunidade com Canobbio, que acabou finalizando para boa defesa do goleiro Mota.

A equipe das Laranjeiras voltou a sentir dificuldade na criação de jogadas e também na finalização. Isaque e Kauã Elias conseguiram pisar bastante na área do Madureira, mas não conseguiram finalizar com perigo. O apoiador Renato Augusto, que recebeu a primeira oportunidade na temporada, não foi o elo criativo esperado pelos torcedores.

O segundo tempo começou e o Fluminense teve que fazer uma mudança logo aos oito minutos. Renato Augusto foi tocado por um defensor do Madureira dentro da área, a arbitragem e o VAR ignoraram o choque. O apoiador sofreu uma lesão no ombro e teve que ser substituído por Riquelme.

Em busca de mais movimentação ofensiva, Mano colocou Germán Cano, Kevin Serna, Hércules e Samuel Xavier em campo. Porém, o Fluminense continuou com muita dificuldade para criar oportunidades, apesar de manter o domínio total das ações. Sem a reação esperada, o Tricolor acabou tropeçando novamente pela competição.