Filipe Toledo, bicampeão mundial de surfe - Thiago Diz / WSL

Publicado 27/01/2025 09:30 | Atualizado 27/01/2025 09:38

Rio - A temporada de 2025 da Liga Mundial de Surfe (WSL) começa nesta segunda-feira (27), a partir de 14h30 (de Brasília), com a etapa de Pipeline, no Havaí. Após conquistar cinco títulos consecutivos, o Brasil foi superado no ano passado e, agora, busca recuperar o protagonismo. Para isso, a Brazilian Storm será liderada pelos campeões Filipe Toledo e Italo Ferreira, além de jovens como João Chianca.

O grande desfalque do Brasil para a temporada será Gabriel Medina. O tricampeão mundial sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral do ombro esquerdo durante treino na praia de Maresias, em São Sebastião, e será ausência do Circuito Mundial em 2025. Por outro lado, o bicampeão Filipe Toledo retorna com fome de vitórias após tirar um ano de descanso.

Além de Filipe Toledo, o Brasil aposta em outro campeão mundial: Italo Ferreira. O primeiro campeão olímpico da história foi vice-campeão no ano passado após perder a decisão para John John Florence, que não vai disputar o Circuito Mundial em 2025 para tocar outros negócios. O havaiano é o único que superou a Brazilian Storm nos últimos dez anos (em 2016, 2017 e 2024).

Vale ficar atento também na nova geração do surfe brasileiro. Entre os principais destaques estão João Chianca e Yago Dora. Chumbinho foi o quinto colocado do mundial de 2023 e garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas perdeu o Circuito Mundial do ano passado por causa de um grave acidente sofrido durante treino nas férias, em Pipeline — mesmo local da abertura da temporada de 2025.

Já Yago Dora, por sua vez, foi o sexto colocado do Circuito Mundial de 2024, ficando uma posição à frente de Gabriel Medina, e brigou por vaga nas finais até a última etapa da temporada. O surfista paranaense venceu a etapa de Saquarema em 2023 e foi semifinalista no ano passado na mesma prova, caindo para Italo Ferreira, que terminou vencedor.

Por fim, ainda existe a expectativa por título inédito no feminino. Tati Weston-Webb inicia a temporada como postulante ao título, mas terá uma árdua missão de ameaçar o reinado da atual campeã Caitlin Simmers. A surfista foi vice-campeã olímpica e terceira colocada no Circuito Mundial de 2024. Para chegar ao topo, aposta na parceria com um novo treinador: o campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho.

Brasileiros na WSL 2025:

Masculino

Ítalo Ferreira

Yago Dora

Filipe Toledo

João Chianca

Ian Gouveia

Alejo Muniz

Deivid Silva

Miguel Pupo

Samuel Pupo

Edgard Groggia

Feminino

Tati Weston-Webb

Luana Silva

Calendário da WSL 2025:

O calendário da Liga Mundial de Surfe terá novidades em 2025. A principal é a mudança do local da final, que agora será em Cloudbreak, em Fiji, e não mais em Trestles, nos Estados Unidos. Além disso, outra novidade é a etapa em uma piscina de ondas, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Já a etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, será realizada entre os dias 21 e 29 de junho.

Por fim, outra mudança significativa é a linha de corte de meia temporada, que define os 22 homens e as 10 mulheres que vão disputar o título mundial. Agora, será realizado na sétima etapa, uma depois da metade da temporada. Ou seja, o corte em 2025 acontecerá logo após a prova em Margaret River, na Austrália, entre os dias 17 e 27 de maio.



Etapa 1 – Banzai Pipeline, Hawaii, EUA: 27 de Janeiro – 8 de Fevereiro

Etapa 2 – Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE: 14 – 16 de Fevereiro

Etapa 3 – Peniche, Portugal: 15 – 25 de Março

Etapa 4 – Punta Roca, El Salvador: 2 – 12 de Abril

Etapa 5 – Bells Beach, Victoria, Austrália: 18 – 28 de Abril

Etapa 6 – Snapper Rocks, Queensland, Austrália: 3 – 13 de Maio

Etapa 7 (CORTE DO MEIO DE TEMPORADA) – Margaret River, Western Australia, Austrália: 17 – 27 de Maio

Etapa 8 – Lower Trestles, San Clemente, Calif., EUA: 9 – 17 de Junho

Etapa 9 – Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil: 21 – 29 de Junho

Etapa 10 – Jeffreys Bay, África do Sul: 11 – 20 de Julho

Etapa 11 (DEFINÇÃO DE FINALISTAS) – Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa: 7 – 16 de Agosto

Etapa 12 – WSL Finals – Cloudbreak, Fiji: 27 de Agosto- 4 de Setembro