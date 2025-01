Danilo está na Juventus desde 2019 - Marco Bertorello / AFP

Danilo está na Juventus desde 2019Marco Bertorello / AFP

Publicado 27/01/2025 09:45 | Atualizado 27/01/2025 09:45

publicou um vídeo com uma carta aberta agradecendo aos torcedores e ao clube italiano, pelo qual jogou nos últimos cinco anos e meio e era o capitão até ficar fora dos planos.

A Juventus oficializou a rescisão de contrato com Danilo, que se apresenta ao Flamengo na terça-feira (28) . Nas redes sociais, o lateral, pelo qual jogou nos últimos cinco anos e meio e era o capitão até ficar fora dos planos.

"Adeus, Velha Senhora", escreveu Danilo, que tinha contrato até junho deste ano.

Em um texto em que exalta os valores da Juventus, assim como a dedicação nas partidas, as conquistas e a emoção de defender o clube "como se fosse uma vida inteira", o jogador falou rapidamente sobre o motivo de sua saída, sem dar detalhes.



"Talvez, por respeitar e lutar tanto por estes valores é que não posso mais fazer parte desse projeto", disse no vídeo.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo (@daniluiz2)

Já os italianos agradeceram e exaltaram Danilo, além de desejarem boa boa sorte na nova fase da carreira.



"Danilo sempre foi um exemplo de profissionalismo e comprometimento, desde a estreia com gol contra o Napoli, no dia 31 de agosto de 2019, até a última partida disputada , contra o Venezia, no dia 14 de dezembro de 2024. Um campeão a quem só podemos desejar o melhor: obrigado por tudo e boa sorte para o futuro!"



Danilo no Flamengo



Apesar de uma proposta semelhante do Santos, onde o jogador atuou em 2010 e 2011, pesou a favor o projeto do Rubro-Negro e a relação do atleta com Alex Sandro e Filipe Luís.



O Napoli também esteve perto de contratá-lo, mas o fato de a família querer retornar ao Brasil também foi um ponto que ajudou o Flamengo a convencê-lo.



Lateral, Danilo chega também para jogar como zagueiro, função que já vinha realizando pela Juventus. Ele assinará um contrato de dois anos e será o segundo reforço anunciado, após a chegada de Juninho.