Carlinhos está perto de deixar o FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 26/01/2025 18:56

Rio - O Flamengo encaminhou a negociação de empréstimo do atacante Carlinhos, de 27 anos, com o Vitória. O jogador topou atuar pelo clube baiano e a oficialização do acordo está por detalhes. As informações foram dadas pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A negociação é por empréstimo de uma temporada com a opção de compra de R$ 4,5 milhões. O Vitória só poderá utilizar Carlinhos contra o Flamengo mediante ao pagamento de R$ 1 milhão. Neste sentido, a situação é semelhante ao acordo que o Rubro-Negro fez com o Corinthians por Hugo Souza no ano passado.

Vice-artilheiro do Campeonato Carioca do ano passado, Carlinhos foi contratado pelo Flamengo em abril. O Rubro-Negro desembolsou R$ 3,2 milhões pela compra do atacante, de 27 anos, que se destacou defendendo o Nova Iguaçu.

No Flamengo, Carlinhos entrou em campo em 20 jogos e anotou cinco gols. Ele fez parte do elenco que conquistou a Copa do Brasil de 2024. Além dos dois clubes, o atacante também passou por Vila Nova, São Caetano, Santo André, Juventus, de São Paulo, e Audax, do Rio.