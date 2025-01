Neymar tem contrato até junho - Divulgação / Al-Hilal

Neymar tem contrato até junhoDivulgação / Al-Hilal

Publicado 26/01/2025 21:10

Rio - O retorno do atacante Neymar, de 32 anos, ao Santos está cada vez mais perto. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, o craque topou a oferta do Peixe e o clube brasileiro já discute com o Al-Hilal a situação contratual.

Neymar tem contrato com a equipe saudita até junho e com isso a situação precisa ser resolvida. O atacante não vem sendo utilizado por Jorge Jesus e tem um vencimento altíssimo, mesmo para os padrões do Al-Hilal. Caso não ocorra o distrato, o brasileiro pode voltar ao Peixe em junho.

A equipe saudita desembolsou 90 milhões de euros, cerca de R$ 487 milhões para tirar Neymar do PSG em 2023. No entanto, o atacante jogou muito pouco, já que ficou um ano parado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. No total, foram sete partidas, um gol e duas assistências.

Revelado pelo Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. Ele atuou por quatro temporadas na Espanha, por seis anos no PSG, antes de chegar ao Al-Hilal. O atacante disputou as últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).