Ketlen Silva, musa do PalmeirasDivulgação

Publicado 27/01/2025 18:36

Rio - Musa do Palmeiras, Ketlen Silva será a representante do Distrito Federal no concurso Miss Silicone Brasil 2025. Na opinião da gata, seus seios turbinados, com implantes de silicone de 480ml, a tornam grande candidata ao título.

“Eu mereço ganhar porque sei que tenho a melhor comissão de frente que esse Brasil já viu”, diz a musa.

A votação para escolher a vencedora já está aberta no site do concurso e Ketlen lidera, com mais de 22% dos votos. A disputa irá até o dia 28 de fevereiro, quando a Miss Silicone será definida.

Além de musa do Palmeiras, a beldade também participou do concurso Miss Bumbum. Atualmente, ela trabalha como criadora de conteúdo adulto e fatura alto exibindo suas curvas e seus seios fartos.