Léo é um dos reforços do Athletico para a temporada - Reprodução/YouTube Athletico Paranaense

Publicado 27/01/2025 17:49

Rio - A Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), intimou, nesta segunda-feira (27), um torcedor do Coritiba suspeito de ter cometido, no último domingo (26), em clássico no Couto Pereira. O ex-jogador do Vasco foi chamado de “macaco” após ser expulso.O Coritiba chegou ao nome do suspeito após abrir uma investigação interna. Ao apurar o caso, a Demafe também chegou ao mesmo nome do torcedor.Como as imagens do circuito interno não são 100% conclusivas, o intimado ainda é tratado como suspeito. A identidade ainda é mantida em sigilo e o depoimento será nesta terça-feira (28).Mais cedo,. Na chegada, o defensor cobrou punição aos envolvidos.“Momento difícil. Eu luto por essa causa e passar por isso não é legal. Neste momento eu fiquei muito próximo da minha família. Agora é fazer o que tem que ser feito para que essa pessoa não cometa mais isso com ninguém. A gente não pode ocupar um lugar de vítima em momento nenhum. Que a pessoa pague pelos seus atos. O que peço é respeito e igualdade”, declarou.