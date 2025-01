Pierre Sage em jogo do Lyon - Yasin Akgul / AFP

Pierre Sage em jogo do LyonYasin Akgul / AFP

Publicado 27/01/2025 18:30

França - Nesta segunda-feira (27), John Textor demitiu Pierre Sage do cargo de técnico do Lyon (FRA). A informação é do jornal "L'Équipe", que ainda noticiou que o empresário está em negociações com o português Paulo Fonseca, ex-Milan, há dez dias. Segundo a reportagem, Luís Castro, que já treinou o Botafogo , também foi entrevistado.

O time francês vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer - foram quatro empates e uma derrota. Nesse período, o Lyon também acabou eliminado da Copa da França ao perder nos pênaltis para o Bourgoin, equipe semiprofissional da quinta divisão do país.

Paulo Fonseca chegou ao Milan em junho do ano passado, mas acabou demitido no fim de dezembro. À frente do time italiano, ele somou 12 vitórias, seis empates e seis derrotas.

Crise financeira no Lyon

O clube francês, que faz parte do portfólio da Eagle Football, de John Textor encara grave momento financeiro sem poder fazer contratações que levem custos aos cofres devido ao transfer ban aplicado pela Fifa. O Lyon também enfrenta risco de rebaixamento se não melhorar a situação econômica até o fim da temporada.