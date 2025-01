Lyon foi eliminado da Copa da França pelo Bourgoin, da quinta divisão - Jeff Pachoud/AFP

Publicado 15/01/2025 18:19

França - Segue a crise do Lyon, clube francês gerido pelo empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo . Nesta quarta-feira (15), a equipe não conseguiu superar o Bourgoin, equipe semiprofissional da quinta divisão do país, e foi eliminada da Copa da França nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.

O Lyon saiu atrás do marcador, aos 20 minutos da primeira etapa, mas chegou a virar com gols de Nemanja Matic, aos 45, e Georges Mikautadze, aos 19 do segundo tempo. Mehdi Moujetzky, que abriu o placar, deixou tudo igual novamente aos 24.

Nos pênaltis, o Bourgoin venceu pelo placar de 4 a 2. Lacazette e Tolisso desperdiçaram para o Lyon, que agora foca na Liga Europa, competição que ocupa a terceira colocação na nova "fase de liga", e Campeonato Francês, em sexto, já distante de sonha com título.

Crise

O clube francês comprado por John Textor para o portfólio da Eagle Football encara grave momento financeiro sem poder fazer contratações que levem custos aos cofres devido ao transfer ban aplicado pela Fifa. A equipe também enfrenta risco de rebaixamento por dívidas que ultrapassam os R$ 3 bilhões.