Raphinha anotou o terceiro gol do Barcelona na vitória sobre o Betis - Manaure Quintero / AFP

Publicado 15/01/2025 21:53 | Atualizado 15/01/2025 21:54

O Barcelona confirmou o seu favoritismo nesta quarta-feira, diante do Betis, e garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Rei ao derrotar o rival por 5 a 1 no estádio Olímpico Lluís Companys.

Com menos de meia hora de partida, o time catalão praticamente definiu o triunfo assegurando a sua permanência no torneio. Com dois minutos de duelo, Gavi abriu o placar e Koundé ampliou aos 25. Com uma intensidade ainda maior no segundo tempo, o brasileiro Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal sacramentaram o resultado. Vitor Roque descontou no final.

A equipe do técnico Hansi Flick agora volta as atenções para o Campeonato Espanhol no fim de semana. No sábado, o desafio é fora de casa, diante do Getafe. No mesmo dia, o Betis recebe o Alavés.

Na partida desta quarta, sob o apoio de sua torcida, o Barcelona abriu a contagem em uma bela trama iniciada por Pedri. Ele iludiu o seu marcador e tocou para Dani Olmo, que serviu a Gavi. O meia teve frieza para tirar do goleiro e fazer 1 a 0.

Frágil em seu sistema defensivo, o Betis voltou a ser vazado graças à habilidade de Lamine Yamal. Ele deu uma cavadinha e achou Koundé livre. O lateral completou para as redes e fez a festa da torcida.

Na etapa final, Raphinha deixou a sua marca nas redes adversárias. Yamal fez mais uma bela jogada e arriscou o chute. Vieites deu rebote e o brasileiro concluiu para fazer 3 a 0. Aos 21, Ferrán Torres aproveitou passe de Dani Olmo para aumentar. Logo depois, Yamal fez o quinto. O gol de honra do Betis foi marcado pelo brasileiro Vitor Roque.

Atlético de Madrid também garante vaga

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 44 pontos, o Atlético de Madrid também garantiu a classificação nesta quarta-feira com goleada. A equipe do técnico argentino Diego Simeone superou o Elche ao emplacar uma vitória de 4 a 0.

Os dois primeiros gols do confronto foram marcados pelo norueguês Sorloth ainda na etapa inicial. Na volta do intervalo, Rodrigo Riquelme fez o terceiro e o argentino Julian Alvarez fechou o duelo.

Mais duas partidas foram disputadas nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Rei. O Leganés derrotou o Almeria por 3 a 2, enquanto o Getafe venceu o Pontevedra pelo placar de 1 a 0.