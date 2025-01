Dyego Zuffo foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2024 - Reprodução

Publicado 15/01/2025 19:27

Campeão da última Copa do Mundo e vencedor do troféu bola de ouro da competição com a seleção brasileira, o ala Dyego Zuffo foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2024. O jogador venceu o prêmio realizado pelo portal Futsal Planet nesta quarta-feira (15).

O prêmio segue no Brasil com a vitória de Dyego. Em 2023, Pito foi eleito o melhor do ano em questão. Eles são companheiros também no Barcelona, da Espanha.

A lista de candidatos também tinha os brasileiros Marcel, do ElPozo Murcia, destaque na conquista do hexa no Mundial e artilheiro do torneio, e Lucão, atualmente no Movistar Inter, mas indicado pela temporada no Jimbee Cartagena, também da Espanha.

Além deles, Abakshyn (Ucrânia), Abbasi (Irã), Alan Brandi (Argentina), Arrieta (Argentina), El Mesrar (Marrocos) e Zicky Té (Portugal) disputaram o título de melhor do mundo.